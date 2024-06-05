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Путин назвал «бредом собачьим» заявления о желании РФ напасть на НАТО

Президент отметил, что у России нет имперских амбиций.
Мария Зайцева 2024-06-05 23:58:31
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно придумывать никаких фактов о России и не делать на их основе «образ врага» из страны. Об этом он сообщил на встрече с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ.

Путин заявил, что такие «придумки» только вредят тем, кто их создает.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендели совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», - высказался глава государства.

По его словам, страны с такими заявлениями «одурачивают» свое население, чтобы заставить его думать о необходимости срочной поставки вооружения на Украину.

Владимир Путин отметил, что угрозы нападения на НАТО не существует и быть не может.

Ранее президент России назвал атаку Израиля тотальным уничтожением населения в Газе.

#Россия #в стране и мире #НАТО #Владимир Путин #нападение
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