МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al Jazeera: более 60 человек погибли из-за атак Израиля в Газе

Всего более 43 тысяч палестинцев погибли с начала обострения конфликта, сообщил Небензя.
Карина Тазетдинова 2024-11-13 05:11:17
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Global Look Press

За последние сутки в Газе погибло не менее 63 человек, передает Al Jazeera. При этом, канал подчеркнул противоречие Израиля в том, что они якобы не препятствуют оказанию помощи Газе.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что более 43 тысяч палестинцев погибли с начала обострения конфликта. Он обвинил в этом США и Западный Иерусалим.

Жители Газы погибают от американских поставок оружия, от голода и инфекционных заболеваний. ЦАХАЛ продолжает атаковать, ранее армия Израиля ударила по жилому дому в лагере беженцев Нусейрат. Тогда погибли четыре человека, среди них был ребенок, еще 17 получили ранения.

При этом Пентагон не планирует приостанавливать военную поддержку Израиля, даже несмотря на блокирование им гуманитарных поставок в сектор Газа.

#сша #Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #погибшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 