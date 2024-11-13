Al Jazeera: более 60 человек погибли из-за атак Израиля в Газе

За последние сутки в Газе погибло не менее 63 человек, передает Al Jazeera. При этом, канал подчеркнул противоречие Израиля в том, что они якобы не препятствуют оказанию помощи Газе.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что более 43 тысяч палестинцев погибли с начала обострения конфликта. Он обвинил в этом США и Западный Иерусалим.

Жители Газы погибают от американских поставок оружия, от голода и инфекционных заболеваний. ЦАХАЛ продолжает атаковать, ранее армия Израиля ударила по жилому дому в лагере беженцев Нусейрат. Тогда погибли четыре человека, среди них был ребенок, еще 17 получили ранения.

При этом Пентагон не планирует приостанавливать военную поддержку Израиля, даже несмотря на блокирование им гуманитарных поставок в сектор Газа.