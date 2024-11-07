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В Газе четыре человека погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев

Еще 17 мирных жителей получили ранения при атаке лагеря беженцев Нуйсерат.
Глеб Владовский 2024-11-07 04:24:13
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Авиаудар израильских военнослужащих по центральной части сектора Газа унес жизни не менее четырех человек, среди которых ребенок. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Уточняется, что ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому в лагере беженцев Нуйсерат. В результате атаки, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным агентства, под завалами могут находиться еще несколько палестинцев. На месте происшествия работают поисковые группы.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек погибли в центральных и южных районах сектора Газа в результате ударов Армии обороны Израиля.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Лагерь беженцев #удары цахал
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