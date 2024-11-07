В Газе четыре человека погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев

Авиаудар израильских военнослужащих по центральной части сектора Газа унес жизни не менее четырех человек, среди которых ребенок. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Уточняется, что ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому в лагере беженцев Нуйсерат. В результате атаки, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным агентства, под завалами могут находиться еще несколько палестинцев. На месте происшествия работают поисковые группы.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек погибли в центральных и южных районах сектора Газа в результате ударов Армии обороны Израиля.