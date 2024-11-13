Небензя: Израиль и США виновны в смерти более 43 тысяч палестинцев

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон совместно с Западным Иерусалимом виновен в гибели более 43 тысяч палестинцев с начала обострения конфликта.

«За год с лишним, прошедший с момента трагических событий 7 октября, потакающий Израилю во всем Вашингтон разделил с Западным Иерусалимом вину за гибель более 43 тысяч палестинцев», — сказал он на заседания Совбеза ООН.

В частности, жители Газы умирали от американских поставок оружия, от голода и инфекционных заболеваний. Небензя подчеркнул, что в случае, если Израиль действительно хотел бы прекратить огонь и освободить заложников, то не выдвигал бы новые условия.

Ранее Небензя напомнил израильским властям о 1949 году и резолюции 181, которая провозглашала создание двух независимых государств - Израиля и Палестины, а Иерусалим должен был перейти под международную опеку ООН.