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Небензя: Израиль и США виновны в смерти более 43 тысяч палестинцев

В частности, жители Газы умирали от поставляемого американского оружия, от голода и инфекционных заболеваний.
Карина Тазетдинова 2024-11-13 02:58:35
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Global Look Press

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон совместно с Западным Иерусалимом виновен в гибели более 43 тысяч палестинцев с начала обострения конфликта.

«За год с лишним, прошедший с момента трагических событий 7 октября, потакающий Израилю во всем Вашингтон разделил с Западным Иерусалимом вину за гибель более 43 тысяч палестинцев», — сказал он на заседания Совбеза ООН.

В частности, жители Газы умирали от американских поставок оружия, от голода и инфекционных заболеваний. Небензя подчеркнул, что в случае, если Израиль действительно хотел бы прекратить огонь и освободить заложников, то не выдвигал бы новые условия.

Ранее Небензя напомнил израильским властям о 1949 году и резолюции 181, которая провозглашала создание двух независимых государств - Израиля и Палестины, а Иерусалим должен был перейти под международную опеку ООН.

#ООН #Израиль #сектор Газа #палестина #небензя
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