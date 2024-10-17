В США пообещали продолжать поддержку Израиля оружием

Пентагон не планирует приостанавливать военную помощь Израилю, даже несмотря на блокирование им гуманитарных поставок в сектор Газа. Об этом сообщило издание Politicо.

Согласно опубликованным материалам, в конце августа в Вашингтоне состоялась встреча главы гуманитарной миссии США с руководителями более чем десятка гуманитарных организаций. На встрече обсуждались альтернативные методы давления на Израиль через ООН, чтобы разблокировать доставки медикаментов и продовольствия в Газу.

В минувшее воскресенье главы Госдепа и Пентагона направили Израилю официальное письмо, в котором пригрозили приостановить военную помощь Тель-Авиву, если гуманитарная ситуация в секторе Газа будет ухудшаться. На исправление ситуации Израилю дали месяц.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность объявление севера Газа закрытой военной зоной. Планируется остановить гуманитарные поставки, чтобы «уморить голодом боевиков ХАМАС». Но в этом случае без воды и еды останутся и тысячи палестинцев, которые не могут покинуть свои дома.

Между тем, по данным Минздрава Газы, общее количество жертв израильских ударов превысило 41 тысячу человек, более 95 тысяч человек пострадали.