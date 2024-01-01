МЧС Хабаровского края объявило угрозу цунами

В Хабаровском крае объявили угрозу цунами после произошедшего 1 января сильного землетрясения на территории Японии у острова Хонсю. По этой причине объявили тревогу на побережье Татарского пролива в Сахалинской области и в Хабаровском крае, сообщил региональный главк МЧС.

«По предварительным данным, под воздействие волн цунами на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах возможно повышение уровня воды. Согласно предварительных расчетов повышение может достигать от 1 до 33 сантиметров», - уточнили в МЧС.

В ведомстве предупредили: ожидается подход волны в 20.52 по местному времени (13:52 по московскому).

Немногим ранее сообщалось об объявленной угрозе цунами во Владивостоке и Находке. В администрации Владивостока предупредили, что высота ожидаемой волны составит 0,3 метра, она может подойти со стороны Уссурийского залива.

В то же время стало известно, что из-за угрозы цунами на Сахалине начали эвакуацию населения. Позднее эту информацию опровергли.