На Сахалине начали эвакуацию населения из-за угрозы цунами

Власти Сахалина приступили к эвакуации населения на западном побережье острова из-за угрозы цунами, вызванного японским землетрясением. На острове звучат сирены оповещения об опасности.

Распоряжение об эвакуации касается прибрежной части Татарского пролива.

По данным МЧС, из-за мощных подземных толчков к побережью Сахалина приближаются гигантские волны цунами. Всех судовладельцев призвали вывести свои суда в открытое море, распоряжение касается и кораблей в портах Сахалина.

Напомним, что сегодня мощное землетрясение произошло в западных провинциях Японии - Осаке и Киото. Подземные толчки спровоцировали цунами с высотой волн до полутора метров. Из-за угрозы затопления прибрежной зоны и шквалистого ветра в прибрежной части Японии отменили движение поездов.