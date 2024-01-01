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На Сахалине начали эвакуацию населения из-за угрозы цунами

Все суда призвали выйти в открытое море.
Ирина Елагина 2024-01-01 11:38:01
© Фото: Magnolia Pictures, ZUMAPRESS, Globallookpress

Власти Сахалина приступили к эвакуации населения на западном побережье острова из-за угрозы цунами, вызванного японским землетрясением. На острове звучат сирены оповещения об опасности.  

Распоряжение об эвакуации касается прибрежной части Татарского пролива.

По данным МЧС, из-за мощных подземных толчков к побережью Сахалина приближаются гигантские волны цунами.  Всех судовладельцев призвали вывести свои суда в открытое море, распоряжение касается и кораблей в портах Сахалина. 

Напомним, что сегодня мощное землетрясение произошло в западных провинциях Японии - Осаке и Киото. Подземные толчки спровоцировали цунами с высотой волн до полутора метров. Из-за угрозы затопления прибрежной зоны и шквалистого ветра в прибрежной части Японии отменили движение поездов.

 

 

 

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