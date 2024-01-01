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Угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке

Волна ожидается со стороны Уссурийского залива, сообщили местные власти.
Игнат Далакян 2024-01-01 11:59:01
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами. Об этом сообщают местные администрации. Волна ожидается со стороны Уссурийского залива.

В администрации Владивостока предупредили, что высота ожидаемой волны составит три метра. Предположительно, она настигнет берегов города в 19:36 по местному времени (12:35 по московскому).

Согласно сообщению мэрии Находки в Telegram-канале, ожидаемая в городе волна будет 0,31 метра в высоту. Кроме того, отмечается, что во Врангеле высота цунами составит 0,28 метра, а в Ливадии - 0,57 метра. По словам местных властей, угрозы для жителей нет.

Ранее из-за угрозы цунами начали эвакуацию населения на Сахалине. На острове зазвучали сирены оповещения об опасности, все суда призвали выйти в открытое море.

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