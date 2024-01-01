В МЧС опровергли информацию об эвакуации на Сахалине из-за цунами

На Сахалине сохраняется угроза цунами, но в эвакуации населения из прибрежной зоны нет необходимости. Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС, опровергнув ранее распространенную ведомством информацию об эвакуации.

«Тревога цунами объявлялась, эвакуация не проводится», - пояснили в МЧС.

По данным метеорологов, угрозы безопасности для жителей нет, так как ожидаемая высота волны не превысит полуметра. Основной удар цунами прогнозируется на побережье Невельского района.

Ранее сообщалось, что 1 января 2024 года в западных регионах Японии произошло значительное землетрясение, вызвавшее цунами. Из-за штора в прибрежной зоне отменили движение поездов.