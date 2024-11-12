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Военные в Сухуме перекрыли проезды к правительственным зданиям

Обстановка остается спокойной, несмотря на то что протестующие не расходятся.
Елизавета Кондрикова 2024-11-12 17:03:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военные в абхазском Сухуме перекрыли проезды к правительственным зданиям, общая обстановка в городе остается спокойной. На въезде в Сухум собрались протестующие, они намерены блокировать дороги, пока не отпустят всех задержанных ранее оппозиционеров.

Протестующие с утра заблокировали три моста на въезде в Сухум в ожидании освобождения всех политических активистов. К данному моменту мосты освободили.

Сообщается, что суд отпустил троих из пяти абхазских активистов, которых арестовали в понедельник, 11 ноября, вечером. Административные дела против них закрыли.

Речь идет о заключении под стражу пятерых оппозиционеров, которых задержали из-за участия в нападении на депутата. Перед этим в стране заблокировали республиканскую трассу после того, как Служба государственной безопасности Абхазии задержала активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

#Абхазия #Задержание #суд #наш эксклюзив #сухум #протестующие #оппозиционеры
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