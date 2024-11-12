Президент Абхазии выступил с обращением к народу на фоне протестов

Сегодня абхазский президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции. Он призвал сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. По его словам, ситуация в республике находится под контролем властей.

Аслан Бжания добавил, что власти Абхазии в данный момент работают над разблокированием участков трассы, которые были перекрыты оппозиционерами. В некоторых местах удалось освободить дорогу.

«Проведены переговоры с жителями Адзюбжи, они отнеслись с пониманием, и данный участок автомобильной дороги был разблокирован», - сказал он.

Напомним, накануне вечером в Абхазии оппозиционеры заблокировали республиканскую трассу. Это произошло после того, как Служба государственной безопасности страны задержала активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.