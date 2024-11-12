МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Абхазии выступил с обращением к народу на фоне протестов

Руководитель страны заявил, что сейчас ведется работа по разблокированию трассы.
Сергей Лебедев 2024-11-12 12:09:27
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Сегодня абхазский президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции. Он призвал сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. По его словам, ситуация в республике находится под контролем властей.

Аслан Бжания добавил, что власти Абхазии в данный момент работают над разблокированием участков трассы, которые были перекрыты оппозиционерами. В некоторых местах удалось освободить дорогу.

«Проведены переговоры с жителями Адзюбжи, они отнеслись с пониманием, и данный участок автомобильной дороги был разблокирован», - сказал он.

Напомним, накануне вечером в Абхазии оппозиционеры заблокировали республиканскую трассу. Это произошло после того, как Служба государственной безопасности страны задержала активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

#протесты #оппозиция #Абхазия #трасса #Аслан Бжания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 