Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Сегодня Государственная дума Российской Федерации во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Документ рассмотрели сегодня в ходе пленарного заседания.

Согласно законопроекту, за пропаганду чайлдфри будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, должностных лиц - до 800 тысяч рублей, а юридических лиц - до пяти миллионов рублей.

Документ вносит дополнения в шесть действующих федеральных законов, в том числе о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

Напомним, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, мера направлена на защиту людей и охрану их здоровья и безопасности, а также на обеспечение свободы при принятии решения по вопросу рождения детей.

Ранее в Кремле вновь подчеркнули, что повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе власти.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.