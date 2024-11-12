МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Документ вносит дополнения в шесть действующих федеральных законов.
Сергей Лебедев 2024-11-12 14:19:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня Государственная дума Российской Федерации во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Документ рассмотрели сегодня в ходе пленарного заседания.

Согласно законопроекту, за пропаганду чайлдфри будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, должностных лиц - до 800 тысяч рублей, а юридических лиц - до пяти миллионов рублей.

Документ вносит дополнения в шесть действующих федеральных законов, в том числе о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

Напомним, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, мера направлена на защиту людей и охрану их здоровья и безопасности, а также на обеспечение свободы при принятии решения по вопросу рождения детей. 

Ранее в Кремле вновь подчеркнули, что повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе власти.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#пропаганда #законопроект #госдума #Запрет #закон #чайлд-фри
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 