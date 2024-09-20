Песков высказался по вопросу о запрете чайлдфри в России

У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете чайлдфри в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я здесь ничего не могу сказать. Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема - один из главных вызовов, который стоит перед нами», - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе власти.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», - добавил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за запрет осознанного отказа от детей, который лежит в основе идеологии чайлдфри. Спикер верхней палаты парламента заявила о вырождении феминизма, который превратился в «движение против мужчин, против традиционных ценностей».

В ходе выступления на сессии IV Евразийского женского форума Матвиенко назвала чайлдфри западным проектом, который нацелен на разрушение института семьи. Она добавила, что государство не может позволить, чтобы такая идеология реализовывалась в России.

Кроме того, в комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложили признать радикальный феминизм и чайлдфри экстремизмом.