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ГД 12 ноября рассмотрит проекты, направленные на защиту детей и семьи

Депутаты в том числе обсудят запрет пропаганды чайлдфри.
Сергей Лебедев 2024-11-12 09:21:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроекты, направленные на защиту детей, семьи и традиционных ценностей. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Депутаты на пленарном заседании обсудят запрет на усыновление детей семьями из стран, где разрешена смена пола, а также запрет пропаганды чайлдфри.

«Законопроекты призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность», - отметил спикер Госдумы.

Напомним, месяц назад нижняя палата парламента в первом чтении одобрила законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей. Согласно документу, дополнения внесут в шесть действующих федеральных законов, в том числе о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #законопроект #Государственная дума #Вячеслав Володин #госдума #Запрет #ограничение
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