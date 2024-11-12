ГД 12 ноября рассмотрит проекты, направленные на защиту детей и семьи

Сегодня Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроекты, направленные на защиту детей, семьи и традиционных ценностей. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Депутаты на пленарном заседании обсудят запрет на усыновление детей семьями из стран, где разрешена смена пола, а также запрет пропаганды чайлдфри.

«Законопроекты призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность», - отметил спикер Госдумы.

Напомним, месяц назад нижняя палата парламента в первом чтении одобрила законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей. Согласно документу, дополнения внесут в шесть действующих федеральных законов, в том числе о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.