Госдума в первом чтении одобрила запрет пропаганды чайлдфри

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей. «За» проголосовали 388 депутатов.

Проект предусматривает запрет навязывания идеологии отказа от деторождения в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

За такую пропаганду будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - до пяти миллионов рублей.

Законопроект вносит дополнения в шесть действующих федеральных законов, в том числе о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

Законопроект направлен на то, чтобы на женщину не оказывали давления при принятии решения о рождении ребенка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете чайлдфри в России. Однако он напомнил, что повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе власти.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.