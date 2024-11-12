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Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил поставить ультиматум РФ

По словам Мерца, в случае отказа он отправит ВСУ крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары вглубь российских территорий.
Карина Тазетдинова 2024-11-12 01:22:51
© Фото: IMAGOdts Nachrichtenagentur www.imago-images.de Global Look Press

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о готовности поставить России ультиматум в срок 24 часа.

В интервью Stern он анонсировал требование о прекращении боевых действий на Украине. В случае отказа он отправит ВСУ крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары вглубь российских территорий дальнобойным оружием.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не готова жертвовать социальной сферой ради финансирования помощи Киеву в сфере обороны.

Кроме того, в ФРГ провалилась программа помощи украинцам с трудоустройством. Всего в 2024 году менее 1% украинских беженцев нашли работу, но количество подозреваемых в преступлениях из их числа увеличилось на 25,1%.

#Россия #Украина #Германия #ФРГ #Фридрих Мерц
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