Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о готовности поставить России ультиматум в срок 24 часа.

В интервью Stern он анонсировал требование о прекращении боевых действий на Украине. В случае отказа он отправит ВСУ крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары вглубь российских территорий дальнобойным оружием.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не готова жертвовать социальной сферой ради финансирования помощи Киеву в сфере обороны.

Кроме того, в ФРГ провалилась программа помощи украинцам с трудоустройством. Всего в 2024 году менее 1% украинских беженцев нашли работу, но количество подозреваемых в преступлениях из их числа увеличилось на 25,1%.