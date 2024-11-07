Шольц заявил о неготовности оказывать помощь Киеву за счет соцсферы

Германия не готова жертвовать социальной сферой ради финансирования помощи Киеву в сфере обороны. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Я не готов финансировать нашу поддержку Украине... за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода. И то, и другое должно быть», - подчеркнул политик, комментируя распад правящей коалиции.

Шольц заявил, что нельзя заставлять граждан страны выбирать между безопасностью, сплоченностью, поддержкой Украины и инвестицией в будущее Германии. Он добавил, что это решение не только опасно, но и не нужно, потому, что «ФРГ - сильная страна».

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что правящая в стране коалиция распалась.