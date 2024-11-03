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Полиция ФРГ заявила, что украинцы стали чаще совершать преступления

В 2024 году власти Германии отказали во въезде в страну почти шести тысячам украинцев.
Ян Брацкий 2024-11-03 22:35:39
© Фото: IMAGOEHL MediaErik-Holm Langho, www.imago-images.de, Global Look Press

Правоохранительные органы Германии заявили, что украинские беженцы стали все чаще становиться фигурантами различных преступлений. Данные за октябрь приводит Федеральное управление криминальной полиции.

Согласно документу, выдержки из которого приводит издание Compact, в 2023 году количество подозреваемых из числа мигрантов выросло на 25,1%. Большую часть из них составляют приезжие из Украины.

На этом фоне Германия начала чаще отказывать украинцам во въезде в страну. В 2024 году такие отказы получили почти шесть тысяч просителей из Украины. Большинство из них не имели права на проживание в Германии или были лишены его ранее. Также власти ФРГ попросили украинцев активнее устраиваться на работу.

Не лучше обстоит ситуация в соседней Польше, где статистика преступности также поползла вверх. Ранее поляки жаловались, что более 2,5 миллионов украинских беженцев ведут себя в их стране по-хозяйски. «Гости» часто выпивают, дерутся, водят автомобили в состоянии опьянения и почти всегда избегают наказания благодаря своему статусу.

#Украина #Польша #Германия #беженцы #полиция
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