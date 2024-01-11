Ректор «Щуки» Князев заявил, что Малому театру без Соломина будет трудно

Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, говоря о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, заявил, что «происходит обнажение культуры».

«Что мне сказать? Происходит совершенно обнажение культуры. И Малому театру сейчас, и всему российскому театральному сообществу плохо», - сказал он в беседе со «Звездой».

Собеседник телеканала отметил, что Юрий Мефодьевич был блистательным артистом и лицом Государственного академического Малого театра России.

«Теперь Малому театру будет трудно. Это очень большая беда», - добавил Князев.

Напомним, Юрий Соломин скончался в четверг, 11 января. Ему было 88 лет. По данным Telegram-канала Mash, он мог умереть от почечной недостаточности из-за осложнений на фоне перенесенного в начале ноября прошлого года инсульта. Директор Малого театра сообщила, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой. Тамара Михайлова также рассказала, что церемония прощания состоится в театре на Исторической сцене 15 января в 11.00.