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Mash: Юрий Соломин мог умереть от почечной недостаточности

В начале ноября прошлого года Юрий Соломин потерял сознание на улице и был госпитализирован в реанимацию с инсультом.
Ян Брацкий 2024-01-11 13:44:01
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Возможной причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина могла стать почечная недостаточность, пишет паблик Mash. По его данным, болезнь могла стать осложнением на фоне перенесенного в начале ноября прошлого года инсульта. Самочувствие актера постоянно ухудшалось из-за других заболеваний.

О смерти Юрия Соломина стало известно менее часа назад. В последние минуты рядом с актером находилась его дочь.

В ноябре Юрий Мефодьевич потерял сознание на улице и был доставлен в реанимацию, где ему диагностировали инсульт. О месте и дате прощания с Соломиным будет сообщено позже.

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