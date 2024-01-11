Mash: Юрий Соломин мог умереть от почечной недостаточности

Возможной причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина могла стать почечная недостаточность, пишет паблик Mash. По его данным, болезнь могла стать осложнением на фоне перенесенного в начале ноября прошлого года инсульта. Самочувствие актера постоянно ухудшалось из-за других заболеваний.

О смерти Юрия Соломина стало известно менее часа назад. В последние минуты рядом с актером находилась его дочь.

В ноябре Юрий Мефодьевич потерял сознание на улице и был доставлен в реанимацию, где ему диагностировали инсульт. О месте и дате прощания с Соломиным будет сообщено позже.