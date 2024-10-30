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Число жертв наводнений в Испании выросло до 95

Несколько человек числятся пропавшими без вести, продолжается идентификация жертв.
Елизавета Кондрикова 2024-10-30 22:35:02
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency Globallookpress

По меньшей мере 95 человек погибли в Испании в результате сильных дождей и наводнений, большая часть из них - в испанском автономном сообществе Валенсия, пишет газета La Tribuna.

«В частности, 92 человека умерли в Валенсии, двое - в Кастилии-Ла-Манче и один - в Андалусии», - говорится в материале.

Несколько человек числятся пропавшими без вести, продолжается идентификация жертв. В результате правительство страны объявило официальный трехдневный траур. Премьер-министр королевства Педро Санчес выразил свои соболезнования и призвал быть «благоразумными» перед лицом стихии.

Сообщается, что ливни привели к разливу рек и затоплению автомагистралей - всего пострадали более 70 дорог. Ряд регионов Испании все еще остаются под угрозой затопления.

Напомним, ранее число погибших в Валенсии равнялось 51. В результате движения неконтролируемого потока воды, который сбивает все на своем пути, нарушилось железнодорожное сообщение, был отменен ряд авиарейсов.

#испания #жертвы #ливни #Валенсия #Наводнения
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