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Житель Валенсии рассказал, как за 10 минут город накрыло водой

Больше всех досталось последствий от стихии южной части Валенсии.
Виктория Бокий 2024-11-01 08:38:02
© Фото: Rober Solsona Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В день наводнения в испанской Валенсии сначала было все нормально, шел дождь, но не такой сильный, чтобы вызвать потоп. Но резко все изменилось: буквально за 10 минут уровень воды резко поднялся и начал затапливать улицы. Историей своих знакомых поделился со «Звездой» житель Валенсии Алехандро.

После начала «бушевания» стихии, машины начали «плыть» по улицам. Горожане, кто успевал, поднимались на крыши.

По словам местного жителя, досталось воды и, соответственно, последствий южной части города.

«В южной части (Валенсии. – Прим. ред.) есть места, где больше полуметра грязи, брошенные и перевернутые машины, сломанные деревья. Также все, что было в домах, сейчас находится на улице», - рассказал житель города.

Со слов собеседника «Звезды», еще не понятно, сколько находится людей под грудами машин и грязи.

«Пока дают цифру - 92 погибших, но это тех, которых сразу находили. Будут и дальше искать. Скорее всего есть люди, которых и не найдут», - поделился очевидец.

У юга Валенсии есть и еще одна проблема – это отсутствие электричества и телефонной сети. По мнению Алехандро, многие люди, которых не находят, могут быть не в своих квартирах, а связаться с ними не могут, так как связи нет. Объявить о себе они тоже не могут.

По информации местного жителя, по Валенсии сейчас разбросаны сотни перевернутых машин, разрушены мосты, затоплены дороги. Люди вынуждены по грязи добираться пешком до своих домов и до самого города. Есть и те территории, до которых не доехать и не дойти.

Ранее сообщалось, что жители испанской Валенсии выстраиваются в очереди у пунктов приема крови, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате разрушительного шторма. Также в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения.

#Наводнение #испания #Потоп #наш эксклюзив #стихия #Валенсия
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