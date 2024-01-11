Мишустин наградил корреспондентов «Звезды» за мужество в освещении хода СВО

Вице-премьер Михаил Мишустин в преддверии Дня российской печати наградил премиями правительства России журналистов, в числе которых оказались и три корреспондента «Звезды».

«В числе награжденных - корреспонденты телеканала "Звезда". Это Павел Кутаренко, Роман Закурдаев и Виктория Косогляденко», - заявил Мишустин.

Он поблагодарил корреспондентов нашего телеканала за мужество и стойкость, проявленные в ходе освещения специальной военной операции.

Павел Кутаренко заявил, что, несмотря на то что в зале присутствуют всего три корреспондента, за ними стоит целый канал Минобороны России. В зоне спецоперации работает множество журналистов «Звезды» - операторы, монтажеры, продюсеры и редакторы.

Корреспонденты ТРК «Звезда» работают в зоне специальной военной операции практически с самого ее начала. Они видели и показали зрителям взятие Мариуполя и сокрушение украинского контрнаступления. Ежедневная тяжелая боевая работа, интервью с героями, кадры нанесения ударов - все это возможно благодаря им.

Съемочные группы нашего телеканала наблюдают и за тем, как в освобожденных городах налаживается мирная жизнь. Например, как в уже российском Мелитополе прошел первый за годы День Победы.

Кроме этого, журналисты демонстрируют миру преступления украинских боевиков - например, неизбирательные обстрелы российских городов артиллерией ВСУ.