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Корреспондент «Звезды» показал кадры с передовой в Марьинке, за которую идут бои

Роман Закурдаев
18:26 10.02.2023
Вместе с боевыми группами в населенном пункте находится военный корреспондент Роман Закурдаев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Штурм небольшого районного центра всего в 30 километрах от Донецка продолжается и днем и ночью. Там, где бои шли за каждый дом, за каждый подвал, в которых укрывались украинские боевики, сейчас проходит линия обороны наших войск.

«Здесь нет ни одного живого места. Идет огонь, идет в ту сторону, значит, скоро будут продвигаться штурмовые группы, артиллерия расчищает им путь», - рассказывает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Огонь артиллерии и экипажей танков корректируют с беспилотников.  Точным выстрелом наша боевая машина подавляет очередную огневую точку. По разрушенным кварталам Марьинки съемочную группу ведет боец с позывным Рысь. По пути он рассказывает о противнике, а также о большом количестве западного вооружения, иностранных наемниках и о том, что обычно на переднюю линию противник бросает плохо обученных людей.

Наши штурмовые группы зачищают Марьинку планомерно. Они не атакуют в лоб хорошо укрепленные позиции боевиков, постоянно меняют тактику. За Марьинку идут такие тяжелые бои, поскольку это важный логистический узел, через него идут дороги, которые вооруженные формирования Украины используют для снабжения своей группировки.

Совсем недавно после переподготовки к кадровым военным прибыло пополнение. И, как, показало время, пехота в лице этих бойцов получила надежное подкрепление.

«Опыт еще с армии остался, с прошлой службы. За один штурм все вспомнилось. Каждый друг друга прикрывает. Здесь наша семья, наши ребята. Идем вперед с такими мыслями, что Россия всегда победит», - делится военнослужащий ВС РФ.

После того как наш танк отработал по позициям украинских боевиков, летит ответка от противника. В целях безопасности долго на одном месте задерживаться нельзя, поэтому бойцы покидают позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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