Корреспондент Павел Кутаренко показал последствия обстрела в Ворошиловском районе Донецка, в результате которого получили повреждения несколько многоквартирных домов, гостиница и лицей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донецке под обстрел ВСУ попали гостиница и несколько домов. Примерно в 5 утра прилетело несколько снарядов 155-мм «натовского» калибра.

Пострадала гостиница, в которой живут журналисты и наблюдатели, приехавшие на референдум. В результате обстрела стоящие на парковке автомобили в пробоинах от снарядов. По счастливой случайности пострадавших нет.

Рядом с гостиницей находится лицей №1 Донецка. В здании выбиты все стекла, также сильно пострадал фасад. Остались пробоины от разлета осколков. Еще вчера в этой школе работал избирательный участок, где люди сделали свой выбор.

На улице Университетской можно найти осколки снаряда, квартиры жилого дома серьезно пострадали, выбито все остекление, на первом этаже разрушен магазин. На другой стороне также поражен жилой дом.