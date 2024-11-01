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Песков связал с предвыборной горячкой слова Трампа о «Северном потоке»

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что «Северный поток-2» был достроен.
Сергей Лебедев 2024-11-01 13:18:00
© Фото: The Swedish Coast Guard, Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в горячке предвыборной гонки сделал заявление о том, что это именно он фактически уничтожил «Северный поток-2» на этапе строительства. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга. Это не совсем соответствует нашей политической культуре, точнее, совсем не соответствует. Ну и, наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы и слышим те заявления», - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что «Северный поток-2» был достроен. Более того, его уцелевшая ветка в любой момент готова к запуску.

Напомним, ранее Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что лично «уничтожил "Северный поток-2"» при помощи санкций.

Напомним, теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года на участке в Балтийском море. По данным расследования, которое ведет Германия, в подрыве могла участвовать группа из шести человек из числа украинских дайверов.

По мнению же американского журналиста Сеймура Херша, теракт подготовила администрация президента США Джо Байдена из-за опасения, что ФРГ, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.

#сша #Дональд Трамп #Кремль #Северный поток #Дмитрий Песков #президент РФ #газопровод
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