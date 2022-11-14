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Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений на газопроводе

Анна Касаткина
21:10 14.11.2022
Датское морское управление разрешило судну компании приблизиться к зоне повреждения на расстояние, необходимое для проведения работ.
Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений на газопроводе
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua globallookpress
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Судно компании Nord Stream AG — оператора «Северного потока» приступило к обследованию повреждений газопровода. Об этом сообщается на сайте компании.

Как уточняется, 1 ноября Датское агентство геоданных предоставило компании разрешение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании. В пятницу, 11 ноября, Датское морское управление сократило радиус запретной зоны для морской навигации с пяти морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждения газопровода. Кроме того, ведомство разрешило Nord Stream AG  при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждения на расстояние, которое позволит выполнить необходимые работы.

«Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что длительность обследования будет зависеть от погодных условия и связанных с этим ограничений.

ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах. В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую, ведется расследование, в котором в том числе участвует российская компания «Газпром». В аналитической компании SpaceKnow сообщили о прохождении двух судов с выключенными датчиками рядом с местом происшествия незадолго до теракта.

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