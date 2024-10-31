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Трамп даст Карлсону первое интервью после двух покушений

Интервью Дональда Трампа журналисту Такеру Карлсону запланировано на 04:45 по московскому времени.
Ян Брацкий 2024-10-31 19:55:26
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью журналисту Такеру Карлсону. Беседа запланирована после 21:45 по времени восточного побережья (04:45 мск).

Это первое интервью Трампа Карлсону после двух покушений и выхода действующего главы Белого дома Джо Байдена из предвыборной гонки, пишет РИА Новости.

Напомним, выборы президента состоятся в США 5 ноября. На главный пост в стране претендуют двое: экс-президент Дональд Трамп от республиканцев и демократка Камала Харрис, занимающая пост вице-президента в действующей администрации.

Впрочем, голосование началось задолго до официального старта. Более 50 миллионов американце уже отдали свои голоса на досрочных выборах. Всего на них проголосует более 150 миллионов человек.

Избранный президент вступит в должность 20 января 2025 года. Согласно данным социологов, оба кандидата имеют приблизительно равные шансы на победу.

#интервью #сша #Выборы #Дональд Трамп #Такер Карлсон
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