Украина никак не могла провести операцию по подрыву «Северных потоков». Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

По словам историка, США и Украина попытались обвинить в теракте Россию. Однако от этой идеи отказались, поскольку она была нелогичной и абсурдной.

«Стальные трубы толщиной 1-1,3 дюйма (2,54 - 3,3 см - Прим.ред.) диаметром 48 дюймов (122 см - Прим.ред.) покрыты слоем бетона толщиной 4-6 дюймов(2,54 - 3,3 см - Прим.ред.). Таким образом речь идет об очень серьезной операции. Глубина Балтийского моря на месте подрыва составляет 260-360 футов (80 - 110 метров - Прим.ред.). Поэтому любительского снаряжения тут недостаточно. Потребовалось бы 660-880 фунтов (300 - 400кг - Прим.ред.) взрывчатки, чтобы уничтожить каждую из трех труб», - пояснил эксперт.

Как отметил Кузник, этот водный путь находится под очень сильным наблюдением. Поэтому, факт того, что подрыв - дело рук украинцев, маловероятен. Кроме того, он напомнил о том, что журналист Сеймур Херш в своем материале писал, что водолазы ВМС США совершили подрыв газопроводов. Таким образом, по его словам, именно Вашингтон стоит за терактом, поскольку именно у него есть технические возможности для этого.

«Подкрепляется это не только тем, что они обладают техническими возможностями, но также теми заявлениями, которые делало американское руководство. Байден на встрече с Олафом Шольцем заявил: "если Россия вторгнется, то есть войска и техника пересекут границу Украины, то никакого "Северного потока-2" больше не будет, мы покончим с ним», - напомнил профессор.

26 сентября 2022 года произошел теракт мирового масштаба. Компания Nord Stream AG позже заявила о беспрецедентных разрушениях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью взрыва было разрушение энергетической инфраструктуры.

В свою очередь свое независимое расследование начала проводить Германия. Позже был выдан ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к теракту. По версии немецких следователей, в подрыве «Северных потоков» могла участвовать группа из шести человек.

Американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании утверждал, что подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.