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Трамп опроверг планы взять в свою администрацию Хейли и Помпео

Никки Хейли и Майк Помпео работали в американской администрации в первый президентский срок Дональда Трампа.
Игнат Далакян 2024-11-10 04:22:27
© Фото: Matt Bishop Keystone Press Agency Globallookpress

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собирается приглашать в свою администрацию ни бывшего постпреда страны при Организации Объединенных Наций Никки Хейли, ни бывшего государственного секретаря Майка Помпео.

«Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», - написал он в сообщении в социальной сети Truth Social.

Никки Хейли и Майк Помпео работали в американской администрации в первый президентский срок Дональда Трампа.

На состоявшихся 5 ноября выборах кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу. Республиканцы также забрали большинство мест в Сенате Конгресса. Инаугурация президента США запланирована 20 января 2025 года.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Майк Помпео #Никки Хейли #администрация
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