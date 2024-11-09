МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сообщили о возможных кандидатах на руководящие должности в Белом доме

В состав администрации нового президента могут войти новые лица и люди, работавшие с Трампом в его первый срок.
Таисия Кваша 2024-11-09 22:13:01
© Фото: Liu Jie, XinHua, Global Look Press

В руководство Белого дома при избранном президенте США Дональде Трампе могут попасть новые лица, а также люди, которые до этого работали с президентом во время первого срока. Об этом сообщил телеканал CBS News с ссылкой на источники.

Новой главой Пентагона может стать бывший госсекретарь при республиканце Майк Помпео. Отмечается, что за его спиной огромный опыт работы в администрации Трампа, а также работа в ЦРУ.

Телеканал также сообщил о таких именах, как Билл Хагерти, Скотт Бессент, Линда МакМахон и Джон Рэтклифф.

Отмечается, что место в Минздраве США может отойти Роберту Кеннеди-младшему, который активно поддерживал Трампа всю президентскую кампанию.

Напомним, что в штабе Трампа допустили, что американский миллиардер Илон Маск может получить место в правительстве США после вступления республиканца на должность президента Штатов.

#в стране и мире #сша #Трамп #Белый дом #администрация США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 