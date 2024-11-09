Сообщили о возможных кандидатах на руководящие должности в Белом доме

В руководство Белого дома при избранном президенте США Дональде Трампе могут попасть новые лица, а также люди, которые до этого работали с президентом во время первого срока. Об этом сообщил телеканал CBS News с ссылкой на источники.

Новой главой Пентагона может стать бывший госсекретарь при республиканце Майк Помпео. Отмечается, что за его спиной огромный опыт работы в администрации Трампа, а также работа в ЦРУ.

Телеканал также сообщил о таких именах, как Билл Хагерти, Скотт Бессент, Линда МакМахон и Джон Рэтклифф.

Отмечается, что место в Минздраве США может отойти Роберту Кеннеди-младшему, который активно поддерживал Трампа всю президентскую кампанию.

Напомним, что в штабе Трампа допустили, что американский миллиардер Илон Маск может получить место в правительстве США после вступления республиканца на должность президента Штатов.