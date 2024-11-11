Вернувшиеся домой туристы рассказали о заточении на лайнере в Японии

Туристы, застрявшие на лайнере Spectrum of the Seas, сегодня добрались до Шанхая, часть пассажиров уже вернулись в Россию, остальные ждут своего отправления на родину.

«Алкоголь бесплатный не давали, все вранье», - опровергли отдыхающие фейк, который ранее распространили СМИ.

По словам туристок, которые уже вернулись домой в Россию, не все смогли быстро поменять обратный билет из Шанхая. Одна из россиянок совершила ошибку и приобрела за 135 тысяч рублей билет Москва - Шанхай, а не наоборот, как было необходимо.

«Женщина одна запаниковала, меняла себе билеты и купила опять Москва - Шанхай вместо Шанхай - Москва. И радостная такая говорит: "Всего за 135 тысяч". Так оно же не то», - рассказала одна из вернувшихся.

Она добавила, что больше в круиз не отправится, несмотря на то что никаких претензий к компании не имеет.

Напомним, ранее лайнер застрял в Японии из-за поломки. Туристы должны были прибыть в Шанхай 9 ноября, однако в итоге оказались в китайском городе только сегодня - из-за задержки многие были вынуждены приобретать билеты домой заново.

Предположительно, ЧП произошло из-за технических проблем с двигательной системой лайнера. Всего на борту судна находились около 600 граждан России.