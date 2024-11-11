Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в Шанхай

Лайнер Spectrum of the Seas с россиянами на борту, который ранее застрял в Японии из-за технических поломок, прибыл в Шанхай. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, что на остановке в Йокогаме стало известно о поломке судна, которая и привела к задержке. По данным российского посольства в Японии, на борту находятся 538 граждан РФ.

Пассажиры опасались, что не смогут купить билеты на обратный рейс из Шанхая, которые стоят от 250 тысяч рублей. В разговоре со «Звездой» россиянка, застрявшая на Spectrum of the Seas, сообщила, что туроператор не сообщил пассажирам о задержке и не предложил помощь. Компания среагировала только после прямого обращения от пострадавших.

Туроператор пообещал компенсировать билеты до 400 долларов. Также россиян заверили в возврате полной стоимости круиза.