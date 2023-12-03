Цунами дошло до Японии после землетрясения на Филиппинах

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Цунами высотой до 40 сантиметров дошло до тихоокеанских прибрежных районов Японии после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах, сообщил телеканал NHK. Сначала волны обрушились на берег острова Хатидзедзима, которые расположены к югу от полуострова Идзу и формально являются частью столичной префектуры Токио. Спустя час, после того, как цунами дошли до Хатидзедзима, волны меньшей силы и высотой примерно 10-20 сантиметров были зафиксированы и в других районах.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. Местным жителям рекомендовали держаться подальше от прибрежных районов.

Цунами было вызвано филиппинским землетрясением магнитудой 7,5, которое произошло в Минданао. Система предупреждения о цунами США предупреждала ранее об образовании волн высотой до 3 метров над уровнем прилива.

Сформировавшись в каком-либо месте цунами может распространяться с большой скоростью - до 1000 км/ч на несколько тысяч километров, при этом высота цунами в области возникновения от 0,1 до 5 метров. При достижении мелководья высота волны резко увеличивается, достигая высоты от 10 до 50 метров. Огромные массы воды, выбрасываемые на берег, приводят к затоплению местности, разрушению зданий и сооружений, линий электропередачи и связи, дорог, мостов, причалов, а также к гибели людей и животных.