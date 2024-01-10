Армия Эквадора объявила 22 преступные группировки военной целью

Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора адмирал Хайме Вела Эрасо объявил военными целями 22 преступные группировки, которые перечислил в своем указе президент страны Даниэль Нобоа.

«Президент Республики Даниэль Нобоа... установил для нас очень четкую миссию: с этого момента каждая террористическая группа, указанная в вышеупомянутом указе, становится военной целью», - заявил он.

Адмирал выступал из подвала дворца Каронделет в Кито в сопровождении нескольких представителей власти: министра внутренних дел, министра обороны, министра государственного управления и командующего Национальной полицией. Это было единственное заявление, сделанное после заседания Совета безопасности и государственного совета, которое срочно созвал президент страны.

Глава Объединенного командования Вооруженных сил заявил, что события, произошедшие во вторник, в частности, захват вооруженной группировкой телеканала, - являются бурной реакцией бандитов на действия и решения, которые принимает правительство. По его словам, эти решения «серьезно влияют на криминальные структуры».

Ситуация в Эквадоре резко обострилась после введения президентом Даниэлем Нобоа чрезвычайного положения. Вооруженные банды начали массовые беспорядки, похищения полицейских и погромы. Сообщалось о бунтах в тюрьмах, убийствах и захватах в заложники охранников и студентов. Два известных криминальных босса исчезли из тюрем.

Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и поручил армии нейтрализовать 22 преступные группировки. В посольстве РФ настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в Эквадор.