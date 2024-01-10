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Цаликов подарил гитару 13-летней Дарине из Башкирии в рамках «Елки желаний»

Школьницу и ее маму в городе Дюртюли навестили представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2024-01-10 18:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов исполнил мечту 13-летней Дарины из Башкортостана. В рамках акции «Елка желаний» девочка получила гитару, о которой всегда мечтала.

Дарину и ее маму в городе Дюртюли навестили представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. По поручению Руслана Цаликова ей вручили новогодний подарок.

«Мои одноклассники играют на гитаре, мой папа играет на гитаре. С третьего класса я занимаюсь вокалом, поэтому мне захотелось играть на этом инструменте», - рассказала школьница.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России в шестой раз. В ней уже приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, его заместители, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления. Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Новый год #Руслан Цаликов #подарок #первый заместитель #акция «Елка желаний»
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