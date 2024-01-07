Главнокомандующий Сухопутными войсками Салюков исполнил желание девочки Дарьи

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнил желание юнармейца подшефного юнармейского отряда школы № 1290 г. Москвы 14-летней Дарьи, которая хотела своими глазами увидеть, как проводится «Елка желаний», а также 8-летнего Искандера из Казани, который мечтал побыть командиром настоящего танкового экипажа.

Дарья посетила расположение Главного командования Сухопутных войск и участвовала в предновогоднем телемосте главнокомандующего с Искандером и с семьями военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Олег Салюков перед проведением телемоста лично пообщался по видеосвязи с военнослужащими в зоне боевых действий и убедился в их боеспособности, хорошем здоровье и высоком боевом духе.

Во время видеосвязи Искандер рассказал главнокомандующему, что его мечта сбылась и он сумел побыть в роли настоящего танкиста при помощи командования Казанского высшего танкового командного училища.

Другие дети наших бойцов присоединились к диалогу. Для них командование Сухопутных войск подготовило специальные подарки и экскурсии на время новогодних каникул.

В конце мероприятия военнослужащие подключились к видеосвязи, и семьи в полном составе смогли пообщаться.

В рамках той же акции «Елка желаний» замминистра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов исполнил мечту мальчика Льва об аэрохоккее. По его поручению представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Льва и его семью в Новом Уренгое и вручили подарок.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.