Панков подарил коньки девочке из Санкт-Петербурга в рамках акции «Елка желаний»

Статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту двенадцатилетней девочки Алисы из Санкт-Петербурга и подарил ей коньки.

Для исполнения желания девочку вместе с мамой пригласили в здание Министерства обороны РФ, где замглавы российского военного ведомства лично вручил Алисе подарок. Панков также организовал для юной спортсменки мастер-класс с фигуристками ЦСКА на льду Центрального спортивного клуба Армии.

Алиса рассказала, что с детства хотела заниматься фигурным катанием и благодаря тренеру и мастер-классу, организованному Панковым, девушка сделала свои первые шаги на льду.

Ранее во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. Глава российского оборонного ведомства пообещал исполнить желание москвички - Александра познакомится с пилотажными группами и посмотрит их выступление на Красной площади.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России в шестой раз, приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.



