Командующий РВСН Каракаев исполнил желание трехлетнего Александра в рамках акции «Елка желаний»

В главном гарнизоне РВСН - в подмосковной Власихе - командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей в рамках ежегодной болаготворительной акции «Елка желаний».

Каракаев снял с елки открытку и исполнил желание трехлетнего Александра из Московской области, мечтающего о детской железной дороге.

«Дорогой Александр, в Новый год все мечты сбываются! От Ракетных войск стратегического назначения будет тебе железная дорога. Радуйся, играй, осваивай», - заявил командующий РВСН.

Его заместители исполнили мечты восьмилетней Алины о новых лыжах, трехлетней Алены о снегокате и шестилетней Марьяны о конструкторе. Артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки детям. Кроме того, для детей было подготовлено театрализованное представление.

В акции также приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН по всей России. Подарки от них получили 500 детей из многодетных семей, а также из семей стратегических ракетчиков, заступающих в новогоднюю ночь на боевое дежурство.

Дед Мороз также поздравил воспитанников подшефных детских домов в Тейковском (Ивановская область), Бологовском (Тверская область) и Барнаульском ракетных соединениях.

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров тоже принял участие в акции. Он поздравил с Новым годом мальчика Платона из Свердловской области и организовал для него экскурсию по военному штабу ЦВО. В конце экскурсии Платону и его семье вручили подарки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.