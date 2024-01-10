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Путин прилетел в Хабаровск

В рамках рабочей поездки президент РФ пообщается с местным бизнесом, посетит мультстудию и встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Максим Крюков 2024-01-10 20:22:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровск. У главы государства запланировано совещание по развитию дальневосточных городов.

Ожидается, что российского лидера познакомят с комплексными планами развития городов Дальнего Востока.

Владимир Путин также пообщается с местным бизнесом и посетит мультстудию, где пройдет обсуждение вопроса создания креативных кластеров в регионах. Помимо этого, президент РФ проведет встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

 

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