Путин прилетел в Хабаровск

Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровск. У главы государства запланировано совещание по развитию дальневосточных городов.

Ожидается, что российского лидера познакомят с комплексными планами развития городов Дальнего Востока.

Владимир Путин также пообщается с местным бизнесом и посетит мультстудию, где пройдет обсуждение вопроса создания креативных кластеров в регионах. Помимо этого, президент РФ проведет встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.