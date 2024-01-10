Путину показали, как выращивают овощи на Чукотке

Президент Владимир Путин осмотрел на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс. Это семейное предприятие занимается выращиванием овощей в условиях вечной мерзлоты.

Теплицы площадью 0,24 га, половина из них введена в эксплуатацию. На протяжении года коллектив из 20 человек выращивает в них 79 тонн продукции, это примерно 20% от всех покупаемых в Анадыре овощей.

В уникальный для региона с экстремальными условиями проект инвестированы 320,8 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин прибыл в Анадырь, административный центр Чукотки, с рабочим визитом. Это первая региональная поездка российского лидера в этом году.