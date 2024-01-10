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Путин прокатился на снегоболотоходе во время своего визита на Чукотку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проезд по зимней дороге был рискованным.
Максим Крюков 2024-01-10 17:51:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин проехал по Чукотке на снегоболотоходе во время своего визита в регион.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, зимник (дорога, которой можно пользоваться только в зимних, холодных условиях) еще не открылся, и проезд по нему был рискованным. Представитель Кремля отметил, что перед поездкой главы государства путь был проверен сотрудниками специальных служб.

Напомним, сегодня Владимир Путин впервые прибыл с рабочим визитом на Чукотку. До этого российским лидером, посетившим северный полуостров, который имеет морскую границу с Соединенными Штатами Америки, был Дмитрий Медведев, это произошло в 2008 году.

Президенту РФ также показали, как на Чукотке выращивают овощи. В круглогодичных теплицах семьи Макатровых выращивается до 79 тонн овощной продукции в год.

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