Путин прокатился на снегоболотоходе во время своего визита на Чукотку

Президент России Владимир Путин проехал по Чукотке на снегоболотоходе во время своего визита в регион.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, зимник (дорога, которой можно пользоваться только в зимних, холодных условиях) еще не открылся, и проезд по нему был рискованным. Представитель Кремля отметил, что перед поездкой главы государства путь был проверен сотрудниками специальных служб.

Напомним, сегодня Владимир Путин впервые прибыл с рабочим визитом на Чукотку. До этого российским лидером, посетившим северный полуостров, который имеет морскую границу с Соединенными Штатами Америки, был Дмитрий Медведев, это произошло в 2008 году.

Президенту РФ также показали, как на Чукотке выращивают овощи. В круглогодичных теплицах семьи Макатровых выращивается до 79 тонн овощной продукции в год.