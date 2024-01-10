Путин впервые приехал на Чукотку

Президент России Владимир Путин прибыл в Анадырь, административный центр Чукотки, с рабочим визитом. Это первая региональная поездка российского лидера в этом году.

Ранее Путин говорил, что ни разу не был на Чукотке, и выражал желание посетить этот регион. До этого российским руководителем, посетившим северный полуостров, был Дмитрий Медведев, это произошло в 2008 году.

Чукотка расположена на северо-востоке России, на севере регион граничит с Соединенными Штатами - Аляской, при этом расстояние между двумя государствами через Берингов пролив составляет чуть более 90 километров.