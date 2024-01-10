Эксперт Хейфец: картели в Эквадоре хотят реальной власти без кресла президента

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в беседе со «Звездой» объяснил происходящие в Эквадоре беспорядки, их причину, а также цели местных преступных структур.

Обострение началось после побега из тюрьмы Гуаякиля главаря крупнейшей в стране банды. После этого сразу в нескольких тюрьмах Эквадора начались беспорядки.

Президент Даниэль Нобоа в понедельник ввел на 60 дней режим ЧС, чтобы задействовать армию в восстановлении контроля. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле начали взрывать СВУ. Начались похищения правоохранителей.

Накануне, 9 января, неизвестные ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого глава государства отдал приказ нейтрализовать 22 преступные группировки. Они были объявлены военными целями, переговоров с ними проводить власти страны не планируют.

Почему это не гражданская война?

Эксперт считает, что происходящее является внутренним вооруженным конфликтом-это более точный термин в данной ситуации. Гражданская война, как правило, предполагает хоть какую-то политическую составляющую.

«Здесь никакой политический составляющей нет. Это государство воюет с уголовниками, уголовниками в виде наркокартелей, хорошо организованными, влиятельными, но тем не менее уголовниками...Уголовники идеологии не формулируют никакой», - сказал Хейфец.

Борьба двух сил

Результат этого столкновения сейчас мало предсказуем, отметил профессор. С одной стороны, правительство демонстрирует решительность, оно сделало ставку на победу в этой битве - ему был брошен серьезный вызов.

«Если бы оно отступило, то это был бы крах только начавшей политической карьеры молодого деятеля - популярного и с большим успехом избиравшегося», - заявил он.

Победа Нобоа в этом противостоянии не гарантирована, потому что наркокартели хорошо организованы, влиятельны, выстраивали свое влияние годами, а эквадорские силы правопорядка и армия, по мнению эксперта, не отличаются высокой степенью профессионализма.

«Даже при том, что первые успехи наркокартелей можно списать на эффект неожиданности, что ни армия, ни полиция не успели развернуться, тем не менее пока еще бабушка на двое сказала, кто победит в этой войне», - добавил политолог.

Не за кресло, а за реальную власть

Хейфец обратил внимание на то, что преступные структуры не стремятся брать власть в свои руки ради того, чтобы оказаться в президентском кресле.

«Никто из лидеров картелей не собирается, им это совершенно не нужно, они свой бизнес строят не на этом. Их задача быть реальной властью при формально существующей исполнительной власти», - сказал эксперт.

По оценке политолога, в настоящий момент перед президентской властью стоит непростая задача и справиться с ней будет сложно.

«Я допускаю вариант, при котором наркокартели сами тихо уйдут с улиц. Не в плане откажутся от влияния, а на какое-то время отойдут в тень, потому что им тоже нужно перегруппироваться», - подчеркнул он.

Хейфец заключил, что причина противостояния одна, и она не сегодня взялась - исполнительная власть хочет быть исполнительной властью, осуществлять функцию руководства государством, а наркокартели, обладающие влиянием, хотят свое влияние сохранить и по возможности расширить. Поле для влияния достаточно узкое, столкновение должно было рано или поздно произойти.