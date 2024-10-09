На Западе украинский конфликт становится затухающей темой. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин по итогам недели высокого уровня Генассамблеи в Нью-Йорке. Переговоры в формате «Рамштайн», которые должны были состояться 12 октября, перенесли после того, как президент США Джо Байден, а следом и госсекретарь страны Энтони Блинкен отменили свой визит в Германию.

Поездка планировалась как первый за 40 лет государственный визит американского президента в ФРГ. На этом фоне два десятка западных лидеров планировали посетить встречу в формате «Рамштайн» для обсуждения поддержки Украины. Но ввиду отсутствия главных участников мероприятие отложили на неопределенный срок. Также в офисе Владимира Зеленского объявили об отмене «саммита мира», который должен был состояться в ноябре.

В ближайшие месяцы, а точнее месяц, американской элите не до Украины. Накануне выборы, а фамилия Зеленского используется лишь только для обвинений оппонента. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во всех внутренних провалах винит Харрис и Байдена, а точнее их одержимость Киевом, из-за которой они не решают внутренние проблемы страны.

«Мы вложили почти 300 миллиардов долларов в Украину, при этом предлагаем нашим гражданам лишь по 750 долларов на фоне самого ужасного урагана, который когда-либо видели», - заявил он, комментируя ситуацию с настигшим американцев ураганом «Милтон».

В Европе не теряет миллитаристского запала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая хочет выписать очередной жирный чек на 35 миллиардов долларов и убеждает европейцев продолжить усиливать сопротивление Украины, но встречает мощное сопротивление Будапешта.

«Реальность такова, что благодаря председателю Евросоюз вступил в этот конфликт с немыслимой, основанной на ложных ожиданиях и неправильной стратегией. В каждой войне должна быть дипломатическая деятельность, общение, прямое или косвенное. Если мы проигнорируем это, мы будем погружаться все глубже и глубже в болото войны», - считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Поддержка Запада слабеет, ведь даже там уже понимают, что Киев успехов с фронта не приносит. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что реального желания урегулировать конфликт у Запада нет.

«Украина если взять предыдущий год, позапредыдущий год - это затухающая тема. Мы не услышали реального желания урегулировать проблему», - заявил он.

Американские СМИ уже заметили, что интерес США к украинскому конфликту в последнее время заметно ослабел. Помимо внутренних проблем, это может быть связано с тем, что Вашингтон переключил внимание на Ближний Восток. Как считает автор статьи из Washington Post, постепенно военная помощь Украине со стороны Штатов будет ослабевать.

Ранее синоптик рассказал, какую угрозу для американцев представляет ураган «Милтон». По его словам, он превысил все уровни опасности и может стать самым разрушительным за все время наблюдений.