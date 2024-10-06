WP: поддержка США Украины ослабевает из-за конфликта на Ближнем Востоке

Украина на данный момент не входит в тройку проблем США, поэтому военная помощь Вашингтона, адресованная Киеву, постепенно будет ослабевать.

Во-первых из-за обострения ближневосточного конфликта, во-вторых по причине разочарования администрации Белого дома в проводимой Зеленским политикой, в-третьих, в связи с предстоящими выборами президента США.

«Для украинских чиновников проблема заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США и новая администрация, независимо от их исхода, ставят под сомнение будущую военную помощь Украине», — сообщает Life со ссылкой на Washington Post (WP).

Издание отмечает, что недавний визит Зеленского в США не оправдал ожиданий - Байден сохранил запрет на удары дальним оружием вглубь России, встреча с Трампом прошла в спешке и под лейтмотивом критики со стороны республиканцев. Кандидат в президенты после общения с Зеленским выступил с жестким заявлением в адрес Киева и сказал, что «Украина пропала».

Поддержка со стороны западных партнеров также стала более умеренной из-за растущей неопределенности по отношению к Украине.

Ранее сообщалось, что союзники Украины начали давить на Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта. К тому же Запад не прокомментировал «план победы» Зеленского.