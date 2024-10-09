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Синоптик Шувалов: ураган «Милтон» пропашет Флориду с запада на восток

По словам специалиста, надвигающаяся буря превысила все степени опасности.
Игнат Далакян 2024-10-09 17:29:01
© Фото: NOAA/Keystone Press Agency/Globallookpress

Угрожающий американскому штату Флорида ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю наблюдений. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

По его словам, всего существует пять параметров опасности для тропических ураганов, однако буря, которая вскоре накроет Восточное побережье Соединенных Штатов, по данным американских метеорологов, превысила их.

«Этот ураган превысил параметры, которые заданы для последней, пятой степени опасности. Поэтому сейчас пошла речь о предоставлении "Милтону" шестого уровня», - рассказал «360» Шувалов.

Он отметил, что метеорологи США построили свой прогноз, оценив скорость ветра, высоту приливной волны, а также количество осадков. Шувалов рассказал, что последствия надвигающейся стихии станут разрушительными, а предписания властей Флориды об эвакуации пяти миллионов человек только подтверждают серьезность угрозы.

Синоптик подчеркнул, что ситуация не является типичной.

«Этот ураган просто пропашет Флориду с запада на восток, по центральной части, затрагивая многострадальный город Тампа», - подытожил специалист.

Ранее стало известно, что другой обрушившийся на Соединенные Штаты ураган под названием «Хелен» унес жизни по меньшей мере 227 человек. Бедствие обрушилось на Восточное побережье 26 сентября. При этом буря создала 500-мильную полосу разрушений.

#в стране и мире #сша #ураган #Милтон
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