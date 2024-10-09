«Хезболла» выпустила в сторону Израиля не менее 180 снарядов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала за сутки 8 октября порядка 180 снарядов, выпущенных из Ливана в сторону еврейского государства.

«По состоянию на сегодня (вторник) около 180 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", пересекли территорию Израиля с территории Ливана», - уточнила армейская пресс-служба.

Военные заверили, что продолжат предпринимать меры против ливанской шиитской военизированной группировки для защиты израильского государства.

Сутками ранее ЦАХАЛ проинформировал о не менее 190 снарядах, выпущенных с территории Ливана. При этом не уточняется, удалось ли перехватить эти снаряды, и есть ли пострадавшие и разрушения.

Кроме этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 8 октября заявил о ликвидации двух преемников погибшего в конце сентября генсека и духовного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По его словам, ЦАХАЛ уже уничтожил тысячи террористов, включая самого Насраллу и двух его преемников.