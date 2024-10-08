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Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников Насраллы

По словам премьера Израиля, ЦАХАЛ уничтожил тысячи террористов, включая самого Насраллу и двух его преемников.
Игнат Далакян 2024-10-08 20:09:07
© Фото: Stringer dpa Globallookpress

Израильская армия ликвидировала преемника генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, а также преемника его преемника. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы нанесли ущерб возможностям "Хезболлах". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насраллы», - цитирует РИА Новости.

Ранее в израильской армии заявили об уничтожении отряда элитного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что ликвидированы запасы оружия и подземная инфраструктура движения.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #ЦАХАЛ #Хасан Насралла
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