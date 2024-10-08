Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников Насраллы

Израильская армия ликвидировала преемника генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, а также преемника его преемника. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы нанесли ущерб возможностям "Хезболлах". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насраллы», - цитирует РИА Новости.

Ранее в израильской армии заявили об уничтожении отряда элитного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что ликвидированы запасы оружия и подземная инфраструктура движения.