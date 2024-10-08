ЦАХАЛ зафиксировал за сутки не менее 190 снарядов «Хезболлы»

Израильская армия сообщила о выпущенных со стороны Ливана 190 снарядах. Отмечается, что такое количество вооружений ливанская военизированная группировка «Хезболла» выпустила в сторону Израиля по состоянию на поздний вечер понедельника, 7 октября. Информацию опубликовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня по состоянию на 23:00 (понедельник) было выпущено около 190 снарядов "Хезболлы", перешедшей из Ливана на территорию Израиля», - сообщила пресс-служба ведомства.

ЦАХАЛ заверил, что продолжит действовать против угрозы «Хезболлы», защищая израильское государство и его жителей.

Прежде ливанская группировка «Хезболла» ударила ракетами по базе Глилот подразделения израильской военной разведки 8200 у Тель-Авива. Не сообщается, есть ли пострадавшие и разрушения из-за этой атаки.

Напомним, в ночь на 1 октября стало известно о начатой Израилем наземной операции в Ливане. Первыми об этом сообщили американские СМИ, тогда прозвучали опасения, что операция перерастет в масштабную войну.

После этого официальный Тель-Авив подтвердил это и объявил районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади закрытой военной зоной.